39 doden in koelwagen Essex: nu ook vermoedelijke organisator van smokkelnetwerk opgepakt SVM

29 mei 2020

21u40

Bron: Belga 0 In Duitsland is een man opgepakt die de vermoedelijke organisator zou zijn van het smokkelnetwerk dat verantwoordelijk is voor de koelwagen waarin in oktober 39 lijken werden aangetroffen. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. De vrachtwagen was via Zeebrugge naar Engeland verscheept, maar strandde in Essex.

De man is opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsmandaat dat Frankrijk had uitgevaardigd, aldus verschillende bronnen dicht bij het onderzoek. Vorige dinsdag werden in België en Frankrijk simultaan telkens dertien mensen opgepakt.

Het onderzoek naar een van de dodelijkste koelwagentransporten ooit leidde volgens Belgische speurders naar ons land. Het netwerk smokkelde dagelijks tientallen Vietnamezen naar Groot-Brittannië.

De migranten waren in de haven van Zeebrugge in een koelwagen gekropen. Onderweg kregen ze te weinig lucht.

