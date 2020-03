384.000 doden in Syrië sinds begin oorlog in 2011 ES

14 maart 2020

14u48

Bron: AD.nl, ANP 9 Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in 2011 zijn in totaal 384.000 mensen om het leven gekomen. Dat maakte het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vandaag bekend.

Onder de doden zijn ongeveer 116.000 burgers, van wie 22.000 kinderen en 13.000 vrouwen. Meer dan elf miljoen mensen zijn ontheemd geraakt.

Het conflict in Syrië is ingewikkeld. Het leger van president Bashar al-Assad vecht tegen verschillende rebellen en jihadistische groeperingen. Ook buitenlandse mogendheden, zoals Rusland, zijn bij de oorlog betrokken. Moskou steunt het regime van Assad. Turkije is het land binnengevallen.

Na bijna tien jaar strijd heeft Assad meer dan 70 procent van het land in handen. In de regio Idlib hebben de rebellen hun laatste grote bolwerk. Daar vinden nog gevechten plaats.

De Verenigde Naties (VN) noemden de oorlog in Syrië in 2017 "de ergste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog die is veroorzaakt door de mens".