38-jarige Israëlische wordt grootmoeder en bevalt van drieling met slechts enkele uren verschil

Bron: Belga 0 Jocelyn Conway / IMP Features (Archiefbeeld) Een vrouw uit Jeruzalem is op de leeftijd van 38 jaar grootmoeder geworden en is enkele uren later van een drieling bevallen. De Arabische inwoonster van de oude stad was op natuurlijke wijze zwanger geworden, deelde een woordvoerster van het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem mee. Met de drieling heeft de vrouw nu in totaal elf kinderen.

Haar oudste zoon, die 22 jaar oud is, werd maandag vader. Daarmee kwam haar eerste kleinkind ter wereld in hetzelfde ziekenhuis als haar drieling. "Ik was pas in de 33ste week van de zwangerschap, wat te vroeg is voor de geboorte, en ik zou blij geweest zijn als de baby's nog een tijdje in mijn buik waren gebleven", vertelde de moeder en grootmoeder. "Maar enkele uren nadat mijn schoondochter haar kind gekregen had, begonnen de weeën bij mij."

Na een keizersnede stellen de moeder en haar drie zoontjes het goed, zei de behandelende arts.

