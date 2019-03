375.000 euro boete na totaal uit de hand gelopen Nutella-korting mvdb

27 maart 2019

12u37

Bron: Belga 0 De Franse supermarktketen Intermarché heeft een boete van 375.000 euro opgelegd gekregen wegens het met verlies verkopen van verschillende producten, waaronder chocopasta van Nutella. Dat staat in het jaarverslag van het Franse antifraudeagentschap DGCCRF. De keten bood begin vorig jaar potten Nutella met kortingen van liefst 70 procent aan. Het zorgde voor hysterische toestanden in vestigingen over heel Frankrijk.

Ook andere populaire producten als Pampers, bruiswater van Perrier en Carte Noire-koffie werden met serieus verlies verkocht. De antifraudedienst startte vervolgens een onderzoek, te meer omdat concurrende supermarktketens te kampen kregen met een verminderde omzet.



De DGCCRF stelde vast dat Intermarché de Franse wetgeving effectief had overtreden. Het dossier werd vervolgens doorgestuurd naar het parket van Evry nabij Parijs. De directie van Intermarché erkende zich niet aan de regelgeving te hebben gehouden en betaalde de opgelegde boete van 375.000 euro. Het is niet duidelijk hoeveel Intermarché met de koopstunt heeft verdiend.



Filmpjes van mensen die andere klanten haast te lijf gingen om toch een pot Nutella te bemachtigen, tierden welig op Franse sociale media. Om zulke toestanden in de toekomst te vermijden, zijn de wetten inzake de promotie van consumentenproducten in november verder aangescherpt.