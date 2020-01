371 kinderen stierven vorig jaar in grootste gevangeniskamp van Syrië ttr

16 januari 2020

11u32

Bron: belga 0 Meer dan 500 mensen, onder hen 371 kinderen, zijn vorig jaar gestorven in het Syrische Al-Holkamp. Dat meldt het hoofd van de Koerdische Rode Halve Maan voor Al-Hol, Dalal Ismail, aan journalisten van AFP die ter plaatse gingen. In het kamp dat wordt gerund door de Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië, wonen tienduizenden mensen onder wie veel familieleden van IS-strijders.

"Het aantal doden in 2019 in het kamp is 517, waaronder 371 kinderen", vertelde Ismail aan AFP. Onder hen ook veel buitenlandse kinderen, zo blijkt. De belangrijkste doodsoorzaken zijn ondervoeding en gebrek aan medische zorg bij te vroeg geboren baby's. Maar ook de kou was een aanleiding.

Nadat het laatste bolwerk van IS werd veroverd door Koerdische strijdkrachten vorig jaar in maart, kwamen veel buitenlandse vrouwen en kinderen van IS-strijders in het Al-Holkamp terecht. Met meer dan 68.000 mensen, vooral Syriërs en Irakezen, is het kamp van Al-Hol het grootste gevangeniskamp van Syrië. De bewoners van het kamp leven er in precaire omstandigheden en zijn volledig afhankelijk van humanitaire hulp.

VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers en cameraman Lennert Potums geraakten vorig jaar na lang aandringen binnen in het kamp, waar ook een twintigtal Belgische vrouwen en hun kinderen vastzitten. Een van hen is de Antwerpse bekeerlinge Jessica Van Eetvelde. Ramaekers kon met haar spreken. “Ik begrijp van een mens dat hij schrik heeft. Ik ga het misschien zeggen en je moet me niet geloven: van mij moet je zeker geen schrik te hebben en van mijn kinderen zeker niet”, klonk het onder meer.

Bekijk hier. VTM NIEUWS-journalist bij Belgische IS-vrouwen in grootste gevangeniskamp van Syrië: