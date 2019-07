37 landen scharen zich achter Chinese aanpak bij opsluiting Oeigoerse moslims in VN-brief ses

13 juli 2019

15u26

Bron: The independent 2 Als antwoord op de westerse kritiek op China’s behandeling van Oeigoerse moslims in Xinjiang, hebben meer dan 30 landen een brief ondertekend waarin ze de Chinese aanpak verdedigen.

In de brief aan de VN-Mensenrechtenraad hebben ambassadeurs uit 37 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika het land geprezen voor de ‘bijdrage aan de internationale mensenrechten’.

Onder de landen enkele vooraanstaande leden van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking zoals Pakistan en Saoudi-Arabië. Zij verantwoorden de Chinese handelswijze door te stellen dat de regio Xinjiang in het verleden te kampen had met terrorisme, religieus extremisme en separatisme. Volgens de ondertekenaars heeft China de veiligheid en vrede in de regio hersteld door terrorismebestrijding en het organiseren van opleidingen.

“We stellen vast dat de mensenrechten in China gerespecteerd en beschermd worden in het proces van terrorismebestrijding en deradicalisering”, aldus de brief.

Eerder deze week bezorgden 22 landen, waaronder België, een gezamenlijk statement aan de mensenrechtenraad waarin ze China vragen de willekeurige opsluiting van etnische Oeigoeren en andere minderheidsgroepen te stoppen. Volgens VN-waarnemers en activisten sluit China in de Xinjiang-provincie minstens 1 miljoen Oeigoeren op in kampen. China beschouwt die kampen als heropvoedingskampen in de strijd tegen moslimextremisme.

China reageerde scherp op de Europese brief en noemde de westerse media en de kritische landen ‘hypocriet’. Het land zei dat de inwoners van de regio zich nu “veel beter, blijer en veiliger voelen”.