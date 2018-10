36 leerlingen zwanger op Zuid-Afrikaanse school Redactie

17 oktober 2018

02u33

Bron: ANP/AD 0 Op een middelbare school in het noordoosten van Zuid-Afrika zijn 36 scholieren zwanger. De meisjes zijn tussen de veertien en achttien jaar oud, zegt woordvoerder Neil Shikhwambana van het ministerie van Volksgezondheid van de provincie Limpopo.

Het ministerie onderzoekt de oorzaak van het hoge aantal zwangerschappen op de school in de regio Vhembe. "Het is verrassend", zegt Shikhwambana. "Normaliter zijn er op een school niet zo veel zwangerschappen." De school in de buurt van de stad Thohoyandou telt ongeveer negenhonderd leerlingen.

Tienerzwangerschappen komen vaak voor in Zuid-Afrika. Vooral in de landelijke gebieden zoals Limpopo. In heel Zuid-Afrika heeft ongeveer 15 procent van alle vrouwen minstens één kind voor ze negentien is.