36 landen doen beroep op VN voor een "snel en grondig" onderzoek naar moord op journalist Khashoggi bvb

07 maart 2019

16u44

Bron: Belga 0 Zesendertig landen hebben vandaag een beroep gedaan op de Verenigde Naties om een "snel en grondig" onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Riyad bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul te eisen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

"Wij veroordelen ten stelligste de moord op journalist Jamal Khashoggi, waarvan Saudi-Arabië heeft bevestigd dat die in zijn consulaat in Istanboel heeft plaatsgevonden", zei de IJslandse ambassadeur Harald Aspelund in zijn toespraak tot de VN-Mensrechtenraad in Genève.

"De onderzoeken (...) moeten snel, effectief en grondig zijn, onafhankelijk en onpartijdig, en transparant. De verantwoordelijken moeten rekenschap afleggen", zei hij namens de 36 landen, waaronder veel Europese naast Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.



De moord van 2 oktober op Jamal Khashoggi, correspondent van de Washington Post wiens lichaam nog steeds niet is teruggevonden, veroorzaakte wereldwijde verontwaardiging en schond het imago van Saudi-Arabië, en in het bijzonder dat van kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed.