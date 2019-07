36 jaar na verdwijning: Vaticaan opent graven in zaak verdwenen tiener LH

02 juli 2019

15u37

Bron: ANP 3 Het Vaticaan heeft de opening bevolen van twee graven op de oude en kleine 'Teutoonse begraafplaats' naast de Sint-Pieterskerk. Het moet donderdag 11 juli gebeuren op verzoek van familie van Emanuela Orlandi, die in 1983 verdween toen ze 15 jaar was.

Eerder dit jaar ontving haar familie een anonieme brief waarin beweerd wordt dat het meisje begraven ligt in een tombe op het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi, een kerkhof in Vaticaanstad waar Duitsers, Oostenrijkers, Nederlanders en Vlamingen begraven liggen. De familie die in het verleden meermaals klaagde over het gebrek aan medewerking van het Vaticaan, is nu blij met “deze doorbraak”.

Orlandi was een kind van ouders die in het Vaticaan werkten en woonden. Ze verdween in de avond van 22 juni 1983 in Rome en sindsdien is de zaak nooit opgelost. Wel zijn er allerlei theorieën verspreid over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën.



Ook werd gespeculeerd over een link met de aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981 of een link met de georganiseerde misdaad en de ondergang in 1982 van de Banco Ambrosiano, waarvan het Vaticaan de grootste aandeelhouder was.

In 2005 beweerde een anonieme beller in een Italiaans tv-programma dat het geheim van haar ontvoering mee in het graf werd genomen door Enrico ‘Renatino’ De Pedis, een maffiabaas die in de jaren 1980 de gevreesde Magliana-bende leidde. Zijn graf werd uiteindelijk opgegraven in 2012, maar er werd geen verband gevonden met de dood van Orlandi.

