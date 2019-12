36 honden uit Spaanse flat van 50 m² gehaald mvdb

02 december 2019

11u54

Bron: Heraldo - El Tiempo 0 De politie in Alicante heeft liefst 36 honden uit een appartement van amper 50 m² gehaald. De viervoeters waren er slecht aan toe. De flat zonder enige ventilatie lag bezaaid met uitwerpselen. Een vrouw is aangeklaagd.

De politie-interventie in de zuidoostelijke Spaanse stad dateert van vorige week. Buren bleven klagen over lawaai- en geurhinder, waarna op 18 november een procedure tegen de eigenares van het appartement startte. Volgens de buren verlieten de honden nooit het appartement.



De agenten kregen bij hun optreden bijstand van verschillende dierenopvangcentra. De 36 honden van verschillende rassen beschikten niet over een verplichte identificatiechip. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden. Een van de honden had een onbehandelde, gebroken poot. Verscheidene anderen hadden zweren aan de ogen, veel te lange nagels en huidproblemen. Volgens de lokale krant Heraldo vertoonden de dieren tijdens de politieactie tekenen van extreme stress. Ook zijn twee puppies van vermoedelijk vijf dagen oud aangetroffen.



Alle dieren zijn door dierenopvangcentra meegenomen. Een dierenarts stelde vast dat een groot aantal ziek was. De eigenares zal zich voor de rechter moeten verantwoorden wegens het slecht verzorgen van de honden. Ook beschikte ze niet over een vergunning die nodig is om meer dan vier honden in een woning te houden. De dierenopvangcentra en asielen proberen nieuwe baasjes voor de viervoeters te zoeken.