36 doden bij brand in Filipijns winkelcentrum

12u14

Bron: Belga, ANP 1 REUTERS De lichamen van 36 mensen die vermist waren geraakt bij een grote brand in een winkelcentrum in het zuiden van de Filipijnen zijn vandaag teruggevonden, zo heeft de lokale brandweer meegedeeld.

Tot dusver hadden de reddingswerkers slechts één lichaam kunnen bergen na de brand in het winkelcentrum in Davao. Van 36 anderen kon enkel vermoed worden dat ze het leven hadden verloren in de vlammen. Dat is nu bevestigd: hun lichamen werden vandaag aangetroffen nabij een trap in het complex, zo deelde brandweercommandant Kwan Tiu mee.

Volgens de brandweer van Davao kan de brand veroorzaakt zijn door een vonk op de derde verdieping. Daar lagen textielproducten, houten meubelen en plastic goederen.

De Filipijnse autoriteiten hebben vandaag een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand. ,,De vele dodelijke slachtoffers en de schade vergroten de noodzaak om te achterhalen wie in de fout ging en wie strafrechtelijk verantwoordelijk is", zei staatssecretaris van Justitie, Vitaliano Aguirre.

De beheerders van het gebouw weerspraken zondag verklaringen van naasten van de slachtoffers dat er te weinig nooduitgangen waren of dat sommige op slot waren.

EPA