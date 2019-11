35-jarige verdachte van steekpartij in Den Haag aangehouden avh

30 november 2019

18u39

Bron: Belga 0 De politie heeft een 35-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij van vrijdagavond in Den Haag. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is overgebracht naar een politiebureau en zal worden verhoord.

Bij de steekpartij op de Grote Markt in Den Haag raakten drie tieners gewond: een jongen van 13 uit Den Haag, een meisje van 15 uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarig meisje uit Leiderdorp. Ze kenden elkaar niet, aldus de politie.

Door de politie is heel vrijdagnacht en zaterdag overdag gezocht naar de dader. Hij stak vrijdag rond 20.00 uur zomaar in op de jongeren en ging er daarna vandoor. Door Black Friday was het extra druk in de winkelstraat.

De drie slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de avond weer naar huis.