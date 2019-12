35-jarige verdachte houdt al drie dagen zijn mond over bizarre steekpartij in centrum Den Haag Thomas de Waard

03 december 2019

17u23

De 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplek die dit weekend opgepakt werd voor een steekpartij in Den Haag blijft veertien dager langer vastzitten. Hij zegt in de verhoren van de politie helemaal niets over de steekpartij. Ook zijn motief blijft onduidelijk.

Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. De man wordt vooralsnog verdacht van drievoudige poging tot moord, dan wel poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling. Hij werd zaterdag opgepakt in het centrum van Den Haag, een dag na de steekpartij waarbij drie tieners gewond raakten.

Op vrijdagavond rond 19.45 uur werden twee vijftienjarige meisjes en een dertienjarige jongen vanuit het niets aangevallen met een mes terwijl ze door de Grote Markstraat liepen, ter hoogte van warenhuis Hudson's Bay. Het is nog een raadsel waarom de drie tieners werden gestoken. De slachtoffers kennen elkaar niet, meldde de politie eerder.



De steekpartij zorgde voor grote paniek in de Haagse binnenstad, waar het op dat moment zeer druk was. De politie schaalde groot op en was met man en macht een klopjacht gestart. De tieners mochten dezelfde avond het ziekenhuis nog verlaten.