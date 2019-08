35 jaar onschuldig in de cel: Amerikaanse krijgt 3 miljoen euro schadevergoeding voor langste onterechte gevangenisstraf

30 augustus 2019

16u27

Bron: AFP 1 Cathy Woods, een Amerikaanse vrouw, heeft 35 jaar lang onschuldig in de gevangenis gezeten voor een moord die ze nooit had gepleegd. De ondertussen 68-jarige vrouw werd in 2015 eindelijk vrijgesproken nadat er nieuwe DNA-sporen opgedoken waren op een sigarettenpeuk. Nu krijgt ze voor het jarenlange afzien een schadevergoeding van meer dan 3 miljoen euro.

De vrouw was 33 toen ze beschuldigd werd voor de moord op een medestudente in 1976. Ze zou de misdaad bekend hebben toen ze als patiënte in een psychiatrische kliniek verbleef, maar zelf kan zich daar niets meer van herinneren. Hierna vloog ze jarenlang achter de tralies. Haar advocaat zegt nu dat haar cliënt extreem psychotisch was op dat moment en nooit ondervraagd had mogen worden.

In 2014 kwam er plots verandering in de zaak. Nieuw ontdekte DNA-sporen op een sigarettenpeuk leidden naar een andere gevangene, die al voor twee moorden veroordeeld was en als de "Gypsy Hills Killer" bekendstond. Toen men het onderzoek heropende, bleek bovendien dat Woods op het ogenblik van de feiten als kelnerin aan het werk was.

Schadevergoeding

Cathy Woods werd in 2015 vrijgelaten en kreeg nu een schadevergoeding voor het jarenlang vastzitten. Ze gaat volgens haar advocaat ook proces aanspannen tegen de toenmalige speurders om een bijkomende vergoeding te bekomen Zij hadden haar ertoe aangezet de moord te bekennen terwijl ze op dat moment psychische problemen had.

Volgens haar advocate zat een vrouw nooit eerder zo lang ten onrechte in de gevangenis in de Verenigde Staten.