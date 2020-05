35 jaar cel geëist voor Zuid-Koreaanse ex-presidente kv

21 mei 2020

In Zuid-Korea heeft het openbaar ministerie gisteren 35 jaar cel geëist voor oud-presidente Park Geun-hye. Ze werd afgezet en vervolgens veroordeeld voor corruptie en machtsmisbruik.

Park Geun-hye was de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea. In 2017 moest ze aftreden na grote betogingen tegen haar. Samen met een vertrouwelinge zou ze jarenlang geld hebben ontvangen van grote bedrijven, in ruil voor bepaalde gunsten.

In 2018 werd ze veroordeeld tot 32 jaar cel, maar Park Geun-hye ging in beroep en het proces moest worden overgedaan. Nu eist het parket 35 jaar cel en ook een hogere boete, tot 33,3 miljard won of 24,5 miljoen euro, zo meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. De ex-presidente weigerde deel te nemen aan de hoorzitting.



Het verdict zou vallen op 10 juli.