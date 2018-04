35 gewonden bij botsing in metro Duisburg

03 april 2018

Bron: Die Welt

In de Duitse stad Duisburg is een metro achteraan ingereden op een ander metrostel. Daarbij vielen volgens de brandweer 35 gewonden, waarvan twee zwaargewonden. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.