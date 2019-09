34 dodelijke slachtoffers van scheepsbrand in Californië “vermoedelijk gestikt door rook” KVDS

07 september 2019

00u09

Bron: Reuters 0 De 34 duikers die afgelopen week om het leven kwamen bij een brand op een plezierjacht voor de kust van de Amerikaanse staat Californië, stierven vermoedelijk door het inademen van rook. Dat heeft de sheriff van Santa Barbara County - Bill Brown - vrijdag bekendgemaakt. De kans is reëel dat ze al dood waren nog voor het vuur de kajuit bereikte waarin ze lagen te slapen. 18 van de slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd.

In totaal werden al 33 lichamen van slachtoffers geborgen. Eén slachtoffer is nog altijd vermist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ook die persoon om het leven gekomen is. Ze hopen zijn resten te vinden als de 23-meter lange boot vrijdag van de oceaanbodem wordt getakeld. Momenteel ligt het schip nog ondersteboven op een diepte van 20 meter. (lees hieronder verder)

De brand op de Conception brak maandagochtend rond 3.15 uur uit. Het schip was bezig aan een driedaagse duiktrip en lag voor anker aan de Santa Cruz-eilanden. De 33 passagiers lagen samen met 1 lid van de crew te slapen in de onderste kajuit van de boot. 5 van de crewleden waren in een bovengelegen kajuit en konden aan het vuur ontsnappen door overboord te springen. Ze werden opgepikt door een andere boot, die in de buurt lag.





Aan de onderzoekers vertelden de vijf - waaronder de kapitein – dat ze geprobeerd hadden om de andere passagiers te redden, maar dat de vlammen hen verhinderden om een smalle ladder af te dalen naar de slaapkajuit. Ook via een raam konden ze de passagiers niet bereiken. (lees hieronder verder)

Als de eerste vaststellingen van de lijkschouwer kloppen, zou het sowieso te laat geweest zijn voor de 34 dodelijke slachtoffers. De patholoog is er namelijk van overtuigd dat de slachtoffers om het leven kwamen door rookinhalatie. Er moeten echter nog resultaten binnenkomen van toxicologische tests, vooraleer een definitieve doodsoorzaak vastgesteld kan worden.

Geïdentificeerd

Intussen zijn 18 dodelijke slachtoffers geïdentificeerd. Van 9 van hen werd de identiteit vrijgegeven, voor de anderen is het nog wachten tot de families op de hoogte gebracht zijn en DNA-tests hebben ondergaan. Bij de geïdentificeerde slachtoffers zijn onder meer bemanningslid Alexandra Kurtz (26), dokter en professor Ted Strom, Marybeth Guiney en Vaidehi Williams. (lees hieronder verder)

De eigenaar van het schip – Truth Aquatics – is intussen naar de rechter gestapt om te vermijden dat hij aansprakelijk wordt gesteld. Hij doet daarvoor een beroep op een 19de-eeuwse wet, die al eerder gebruikt is bij scheepsrampen, zoals het zinken van de Titanic in 1915.

De krant The Los Angeles Times schrijft op basis van ongenoemde bronnen dat het schip niet in orde geweest zou zijn met alle voorschriften. Zo was er geen nachtwaker aanwezig. De autoriteiten wilden vrijdag echter niet bevestigen of ontkennen of dat verhaal klopte.