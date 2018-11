335 meter en vermogen van drie kerncentrales: hoogste stuwdam ter wereld staat in Tadzjikistan

16 november 2018

15u47

Bron: Belga

In het Centraal-Aziatische land Tadzjikistan is de hoogste stuwdam ter wereld officieel in gebruik genomen. President Emomali Rachmon duwde tijdens een de inhuldigingsceremonie op de startknop van de eerste turbine van de waterkrachtcentrale in Rogoen.