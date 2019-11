33 gewonden bij ongeval met Flixbus in Frankrijk, waaronder twintig buitenlanders KVE

03 november 2019

15u37

Bron: Belga, Twitter, ANP 28 Bij een ongeval met een Flixbus zijn op de A1-autosnelweg in de Somme, in het noorden van Frankrijk, 33 mensen gewond geraakt - waaronder heel wat buitenlanders. Vier van hen zijn er erg aan toe. Dat melden de lokale autoriteiten. De bus was op weg van Parijs naar Londen.

Het ongeval gebeurde rond de middag in de buurt van de afrit Estrées-Deniécourt, tussen Amiens en Saint-Quentin. Om een nog onbekende reden kwam de bus op zijn zij terecht in een bocht. Het wegdek was wel nat door veelvuldige regen de afgelopen tijd.

Aan boord van de bus waren de bestuurster en 32 passagiers: 29 mensen raakten lichtgewond en nog eens vier anderen liepen ernstige verwondingen op. Dertien slachtoffers komen uit Frankrijk en twintig uit andere landen. Het gaat volgens de hulpdiensten om een Nederlander, elf Britten, drie Amerikanen, twee Spanjaarden en een Australiër, Rus en Roemeen.

De hulpdiensten ontfermen zich over de inzittenden. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio.

Flixbus stuurde een vervangbus. Het bedrijf betreurt het ongeval en verklaarde dat het hier gaat om een langeafstandsbus van een lokale partner, die in opdracht van Flixbus transporten uitvoert tussen Parijs en Londen.

De busmaatschappij staat in contact met de lokale autoriteiten, om de zorg voor de passagiers te verzekeren en de precieze oorzaak van het ongeval te bepalen.