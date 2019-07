33 doden bij brandstichting Kyoto: dader (41) voelde zich bedrogen door animatiestudio mvdb

19 juli 2019

08u18

Bron: DPA 0 De vermoedelijke dader van de brandstichting in het Japanse Kyoto, waarbij in een animatiefilmstudio 33 doden vielen, voelde zich bedrogen. Het Japanse nieuwsagentschap Kyodo, dat zich baseert op bronnen dicht bij het onderzoek, zei dat de verdachte verklaarde dat de studio zijn idee gestolen had voor een werk.

De man zou gisteren de studio zijn binnengegaan en er een brandbare vloeistof hebben neergegoten. Daarna verliet hij het gebouw en riep "Sterf!".



Meer dan dertig mensen raakten gewond bij de aanslag, van wie tien ernstig. De 41-jarige vermoedelijke dader werd eveneens gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou kort nadien bekend hebben.



De brandstichting gebeurde in productiehuis Kyoto Animation, dat in 1981 gesticht werd. De studio oogstte vooral in de jaren 2000 succes met series als 'K-On!', 'Free!' en 'Suzumiya Haruhi no Yuutsu', die zich vooral op een jongere generatie richtten. De aanslag veroorzaakte wereldwijd ontzetting en verdriet bij fans van de Japanse anime-films. Aan het gebouw zijn bloemen neergelegd. Het inferno is het zwaartse geval van brandstichting in Japan in achttien jaar.

