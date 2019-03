33.700 manifestanten over heel Frankrijk op 20ste actiedag NLA

30 maart 2019

17u33

Bron: Belga 4 In diverse steden in Frankrijk zijn vandaag in totaal 33.700 ‘gele hesjes’ op straat gekomen om te protesteren tegen het sociale beleid van de regering van Emmanuel Macron. In Parijs waren er 4.000 manifestanten en pakte de politie 25 amokmakers op. Ook in Avignon, Montpellier en Bordeaux kwam het tot onlusten.

Het was vandaag de 20ste manifestatie in vier maanden tijd. De gele hesjes hadden opgeroepen om te betogen ondanks de maatregelen van de autoriteiten. Die laatsten hadden gisteren gewaarschuwd voor risico’s op vandalisme en geweld door relschoppers. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er over het hele land zowat 33.700 manifestanten. Volgens de organisatie van de gele hesjes kwamen er 102.700 mensen op straat.

In het zonnige Parijs eindigde de manifestatie op de Place du Trocadero. Daar pakte de politie 25 betogers op omdat ze in een verboden zone demonstreerden. Voorts voerden de Franse agenten meer dan 8.000 preventieve controles uit.

De burgemeester van Bordeaux, een bolwerk van gele hesjes in het zuidwesten van Frankrijk, riep de inwoners op om thuis te blijven en maande de winkeliers aan, de rolluiken naar beneden te laten. Ook daar kwam het tot onlusten tussen de politie en de manifestanten, die onder meer materiaal en rubber in brand staken en projectielen wierpen naar de politie. Verder was het onrustig in onder meer Avignon en Montpellier, waar twee agenten lichtgewond raakten. De politie pakte er verschillende manifestanten op.

“Ondanks de dreigingen en de wil om geweld te plegen, zijn onze politiediensten er in geslaagd om alle excessen onmiddellijk in de kiem te smoren en de relschoppers op te pakken”, benadrukt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

Vorige week waren de gele hesjes aan het einde van de dag met 40.500 manifestanten in heel Frankrijk.