32 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in China TT

19 juni 2020

07u06

Bron: Belga 0 In China zijn 32 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Het land kampt sinds vorige week met een nieuwe haard, waardoor in de hoofdstad Peking verschillende wijken in quarantaine werden geplaatst. De meeste nieuwe besmettingen (25) werden opnieuw in Peking vastgesteld. De voorbije week zijn daar in totaal 183 coronagevallen gemeld.

Er werden ook twee besmettingen geteld in de provincie Hebei, vlak bij Peking. En ook in de noordoostelijke provincie Liaoning werd een besmetting geregistreerd. Daarnaast waren er nog twee geïmporteerde besmettingen.

Nadat China wekenlang geen nieuwe ziektegevallen had gemeld, werd vorige week op de groothandelsmarkt Xinfadi in Peking een nieuwe uitbrak vastgesteld. Verschillende wijken in de hoofdstad werden in quarantaine geplaatst en scholen werden weer gesloten. In de stad wordt nu massaal getest op het coronavirus. Zo stonden gisteren op verschillende plaatsen duizenden inwoners in de rij om getest te worden.