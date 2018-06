32 jaar oude moordzaak opgelost dankzij DNA op servet: 66-jarige verpleger gearresteerd voor moord op Michella (12) bvb

Bron: CNN 2 Jarenlang heeft de politie met de handen in het haar gezeten over de verkrachting van en de moord op de 12-jarige Michella Welch in 1986 in Tacoma, Washington. Afgelopen week werd, 32 jaar na de feiten, de 66-jarige Gary Hartman gearresteerd op verdenking van moord met voorbedachten rade. En dat dankzij het DNA dat gevonden werd op zijn servet. Zo vertelt de politiecommissaris van Tacoma, Don Ramsdell.

Michella Welch was op 26 maart 1986 met haar twee zusjes aan het spelen in Puget Park, niet ver van huis. Michella verliet iets voor de middag het park om thuis even wat eten te gaan halen. Op dat moment gingen haar jongere zusjes even naar een zaak in de buurt om naar het toilet te gaan. Toen de twee zusjes terug aankwamen in het park, zagen ze de fiets liggen van Michella. Ook het lunchpakket dat ze had meegebracht lag op tafel. Maar van Michella zelf was geen enkel spoor. De twee waarschuwden hun babysitter die daarop hun moeder contacteerde.

Enkele uren later startte de politie een zoekactie naar het meisje. Later op de avond werd haar lichaam teruggevonden door een politiehond. "Ze werd seksueel mishandeld en vervolgens vermoord", aldus Ramsdell. De politie verzamelde bewijsmateriaal, maar er vonden geen arrestaties plaats.

Nog een moord

Vijf maanden later verdween ook de 13-jarige Jennifer Bastian. Zij werd enkele weken later teruggevonden in het bos, seksueel mishandeld en gewurgd. Jarenlang werd gedacht dat beide ontvoeringen en moorden gelinkt waren aan elkaar.

"Onze gemeenschap was geschokt door de twee moorden", zegt openbaar aanklager Mark Lindquist. "Daarom hebben we een team binnen de politie opgericht om, los van het gewone politiewerk, de moorden te onderzoeken."

DNA-stalen

Dankzij de spullen die op de plaats delict gevonden werden, konden de onderzoekers een DNA-profiel maken een mannelijk persoon. Maar er werd geen overeenkomst gevonden met een bestaand persoon in de nationale databank. In 2016 startte de politie de samenwerking met een stamboomonderzoeker. "Die gebruiken DNA om onbekende profielen te linken aan familieleden, zo kunnen stambomen van families vervolledigd worden", aldus Ramsdell.

Door dat te doen, kwamen de onderzoekers uit bij Hartman en zijn jongere broer. Plots werden zij de mogelijke verdachten van de moord op Michella. De onderzoekers wilden zo snel mogelijk DNA-stalen van de broers te pakken krijgen om dat te vergelijken met het DNA dat gevonden was op de plaats van de feiten. Er werd zelfs een detective, Steve Reopolle, ingezet. "Steve volgde Gary Hartman naar een restaurant waar hij samen een koffie ging drinken met een collega", zo zegt Ramsdell.

"Ik zag dat hij verschillende keren een servet gebruikte", aldus de detective. "Hij verfrommelde het en stak het in een zak, die hij vervolgens bij zijn vertrek achterliet in het restaurant."

Arrestatie

Het servet werd meegenomen en opgestuurd naar het labo. "Afgelopen dinsdag waarschuwden de onderzoekers van het labo de politie dat het DNA op het servet overeenkwam met het DNA dat gevonden was bij het lichaam van Michella", zegt Ramsdell. Op woensdag werd Hartman dan gearresteerd.

De buren van Gary Hartman beschrijven hem als een vriendelijk man, een autoverzamelaar, die samenwoonde met zijn vrouw. Tot aan zijn arrestatie werkte hij als verpleger in het Western State Hospital in Virginia.

Uit het DNA-onderzoek is ook nog gebleken dat Michella Welch en Jennifer Bastian door twee verschillende personen vermoord werden. In mei van dit jaar werd de 60-jarige Robert Washburn gearresteerd op verdenking van moord op de 13-jarige Jennifer. Hij pleitte onschuldig.