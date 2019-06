32 gewonden door brand in opvangcentrum Bosnië AV tvc

01 juni 2019

12u46

Bron: ANP, Belga 0

Bij een brand in een opvangcentrum voor migranten zijn in Bosnië zeker 32 mensen gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag meegedeeld. Minstens een van de migranten is er ernstig aan toe maar zijn toestand is wel stabiel. Er zijn geen dodelijke slachtoffers.

De brand woedde in een tijdelijk opvangcentrum in de stad Velika Kladusa waar ongeveer vijfhonderd migranten terecht kunnen. Een aantal migranten had brandwonden. Anderen liepen letsels op doordat ze in paniek vanaf de tweede verdieping naar buiten waren gesprongen om aan de vlammen te ontkomen. De politie meldde dat de gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De brandweer heeft het vuur geblust en de politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand, die slechts een deel van het gebouw heeft getroffen. Volgens de lokale nieuwssite Klix.ba is het vuur wellicht ontstaan door een defect aan een draagbare kookplaat.

Een aantal weken geleden kwamen drie migranten in Bosnië om het leven toen brand uitbrak in een leegstaand gebouw waarin ze zaten. De brand was ontstaan door een kaars die de migranten hadden aangestoken.

Vanuit Azië en Noord-Afrika zijn sinds begin dit jaar ongeveer 6000 migranten Bosnië binnengekomen. Ongeveer 3500 mensen zijn in opvangcentra ondergebracht.