319 doden op één dag in Lombardije: “Gezondheidssysteem gaat definitief instorten” SVM

18 maart 2020

17u50

Bron: Belga 0 In het Italiaanse Lombardije zijn op één dag tijd 319 mensen gestorven aan het coronavirus. Er zijn in de regio ook bijna 1.500 besmettingen bijgekomen. Minister-president Attilio Fontana waarschuwt voor de definitieve instorting van het gezondheidssysteem. “Spijtig genoeg daalt het aantal infecties niet, de cijfers blijven hoog. Binnenkort zijn we niet meer in staat de zieken te behandelen”, klinkt het.

De 67-jarige minister-president riep alle burgers op om zich aan het uitgaansverbod te houden. “Wie zijn huis verlaat, is een risico voor zichzelf en de anderen. We vragen dit offer om mensenlevens te redden", aldus Fontana.

Veel mensen in Lombardije lappen de lockdownmaatregelen echter nog altijd aan hun laars. Uit data van de telefoonoperatoren blijkt dat 40 procent van de mensen zich nog steeds op de een of andere manier verplaatst. Minister van Sport Vincenzo Spadafora zei tegenover de openbare omroep RAI dat er strengere maatregelen worden overwogen, zoals een verbod op joggen. “Veel mensen lijken de risico’s nog altijd danig te onderschatten”, klinkt het.

Het hele land Italië is sinds 10 maart in lockdown. Mensen mogen alleen nog hun huis uit als ze niet kunnen telewerken of voor dringende zaken, zoals het kopen van voeding of geneesmiddelen.

Lombardije, met de metropool Milaan en de zwaar getroffen zone rond Bergamo, is goed voor ongeveer de helft van de coronagevallen in Italië. Ziekenhuizen werken sinds enkele dagen op hun limiet. Het aantal bedden op de spoeddiensten volstaat niet meer.

In heel Italië zijn inmiddels 17.700 besmettingen vastgesteld, in realiteit ligt dat cijfer natuurlijk veel hoger. Gisteren stond de teller van het aantal doden op 2.503.

Lees ook: Vrouw van overleden patiënt: “Ik heb mijn man niet meer gezien. Zelfs zijn kist mag niet open”