31 vrouwen beschuldigen hem van ongewenste intimiteiten, maar berouwvolle chef plant terugkeer naar zijn restaurants

19 juni 2018

16u26

Bron: San Francisco Chronicle 1 Charlie Hallowell heeft zich opgewerkt tot een succesvolle chef in Californië. Met zijn zakenpartner had hij drie populaire restaurants in Oakland. Maar na beschuldigingen van seksuele intimidatie vanwege 17 (ex-)werkneemsters in december nam hij zes maanden onbetaald verlof . Nu wil hij weer terugkeren naar zijn fornuizen.

Intussen is het aantal vrouwen dat klacht indiende tegen Hallowell opgelopen tot 31. Hallowell en zijn partner Richard Weinstein - die eveneens door tien vrouwen van handtastelijkheden en ongepast gedrag beticht wordt - verkochten hun Italiaanse restaurant Boot & Shoe Service in april aan een voormalige werkneemster en haar man. Van de andere twee bleef Hallowell mede-eigenaar.

Over de Amerikaanse chef werd gezegd dat hij een "demoraliserende werkomgeving creëerde" en dat hij aan een soort van "seksueel Tourette-syndroom" leed. Hij was naar verluidt geobsedeerd door vrouwelijke lichamen en gaf openlijk commentaar op die van zijn personeel. Zijn taalgebruik was totaal misplaatst, hij maakte ongewenste avances en was handtastelijk.

Beschaamd

Charlie Hallowell toonde nadien berouw en zei dat hij "diepbeschaamd en bedroefd was". Hij bood zijn verontschuldigingen aan. De kok schaarde zich achter "het historische keerpunt in het gedrag van mannelijke bazen". Omdat hij geen definitief afscheid nam maar het enkel hield bij een half jaar verlof zonder wedde, stapten personeelsleden van Boot & Shoe Service het in januari zelf op uit protest.

Dat halve jaar is nu ook bijna voorbij en Hallowell plant daarom nu zijn terugkeer naar Pizzaiolo in San Francisco en Penrose in Oakland. De nieuwe CEO van de restaurantketen, Donna Insalaco, heeft al gezegd dat hij kan beginnen met een etentje in een van de etablissementen met zijn zakenpartner of met personeelsvergaderingen daar. Of hij ook terug naar zijn geliefde kookpotten kan, is nog niet duidelijk.

Gisteren zijn er bemiddelingsgesprekken begonnen tussen Charlie Hallowell en vijf vrouwen die hem beschuldigen van seksuele intimidatie.

