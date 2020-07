31 migranten aangetroffen in koelwagen op Duits-Tsjechische grens ISA

15 juli 2020

12u18

Bron: BELGA 5 In een koelwagen op de grens tussen Duitsland en Tsjechië zijn 31 migranten aangetroffen bij een controle door politie en douane. Dat meldt de Duitse politie. De vrachtwagen, met Turkse nummerplaat, was volgens een woordvoerder onderweg naar de Duitse stad Dresden toen de chauffeur dinsdagavond tegengehouden werd. Meer details worden later op woensdag bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat migranten in koelwagens worden aangetroffen, soms met dodelijke gevolgen. Vorig jaar nog werden 39 Vietnamezen dood aangetroffen in een koelwagen in Groot-Brittannië. Die vrachtwagen was ook in ons land gepasseerd.