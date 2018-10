31 mensen vast in Filipijns overheidsgebouw na modderstroom door tyfoon Yutu kv

30 oktober 2018

17u35

Bron: Reuters 0 Modderstromen in de nasleep van tyfoon Yutu hebben op de Filipijnen grote schade aangericht. Minstens vier mensen kwamen om en 31 anderen zitten opgesloten in een overheidsgebouw dat overspoeld werd door een modderstroom.

Yutu arriveerde vandaag op de Filipijnen en is al de achttiende tyfoon die dit jaar over de archipel raasde. Op hoofdeiland Luzon werden windsnelheden tot 140 kilometer per uur gemeten, met windstoten tot 230 kilometer per uur. Gisteren werden duizenden mensen geëvacueerd uit gebieden die het zwaarst door Yutu getroffen zouden worden.

De hevige regenval leidde tot modderstromen die onder andere een overheidsgebouw in de Mountain Province in het noorden van Luzon overspoelde. Reddingsteams zijn voorlopig niet in staat om het gebouw, waar 31 mensen vastzitten, te bereiken. Het gaat onder andere om wegenwerkers, bewakingsagenten en mensen die wilden schuilen voor de storm.

Bij een aardverschuiving in de provincie Ifugao kwamen een 48-jarige man en drie kinderen tussen acht en elf jaar oud om het leven, zo blijkt uit een verklaring van de politie. In de provincie Isabela werd ook een persoon geëlektrocuteerd en iemand anders is nog steeds vermist.

De tyfoon, die van de Filipijnse autoriteiten de bijnaam Rosita kreeg, volgt amper zes weken na de passage van supertyfoon Mangkut. Die bracht extreme regenval voor Luzon. Bij aardverschuivingen in de bergachtige Cordilleraregio kwamen toen meer dan 70 mensen om het leven.

Ondertussen trekt Yutu westwaarts richting de Marianen en is de tyfoon afgezwakt tot een storm van categorie 2, met windsnelheden van 110 kilometer per uur en windstoten van 135 kilometer per uur, zo deelt de Filipijnse meteorologische dienst PAGASA mee.