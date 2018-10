31 doden na aardverschuivingen in Oeganda: "Ook nog veel mensen vermist" SVM

12 oktober 2018

11u46

Bron: Belga 4 Na de aardverschuivingen in Oeganda zijn al 31 doden geteld. Dat heeft Wilson Wotira, de voorzitter van het getroffen district Bududa, gemeld. Hij vermoedt dat de balans nog verder zal oplopen. "Er zijn nog veel mensen vermist", zegt hij.

Aanhoudende zware regenval bracht gisteren rotsblokken aan het schuiven op een berg in de buurt van Mount Elgon, in het oosten van het land. Verscheidene dorpen raakten bedolven. Daarnaast verdronken ook veel slachtoffers in de Suume, een rivier die buiten haar oevers trad.

"De aardverschuivingen gebeurden hoger op de berg, maar door de hevige regen stortte water, gemengd met aarde en grote stenen, met volle kracht naar beneden", aldus Wotira. "Alle huizen binnen 100 meter van de rivieroevers werden meegesleurd. Bruggen, scholen, bomen en vee werden meegesleurd door de rivier."