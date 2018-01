31 doden bij dubbele zelfmoordaanslag in Bagdad Redactie

07u17

Bron: Belga 0 Twitter Het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad is deze ochtend getroffen door twee explosies. Daarbij vielen volgens politiebronnen 31 doden en 94 gewonden. Volgens de Iraakse minister van Binnenlandse Zaken ging het om een zelfmoordaanslag. De verwachting is dat het dodental nog stijgt. Het is al de tweede aanslag op drie dagen tijd in de Iraakse hoofdstad.

De aanslag had plaats op het Plein van de Luchtvaart. Ooggetuigen vertelden dat twee terroristen hun bomgordel tot ontploffing brachten vlak bij een groep bouwvakkers. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Het al-Tayyaranplein is een belangrijk handelsplein in Bagdad. Dagloners verzamelen er elke dag in alle vroegte om een werkgever te vinden. Naar verluidt maken zij het merendeel van de dodelijke slachtoffers uit.

De dubbele zelfmoordaanslag is niet meteen opgeëist.

In december kondigde Irak het "einde van de oorlog" tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan. Ten noorden van Bagdad zijn wel nog jihadistische cellen actief. IS heeft verschillende bloedige aanslagen in Bagdad en de rest van het land op haar actief.

#BREAKING: At least 24 people killed and 70 wounded this morning following twin bomb blasts in #Baghdad. #Iraq pic.twitter.com/HMZ6WKCDIB Rudaw English(@ RudawEnglish) link

REUTERS

REUTERS

REUTERS