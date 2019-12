300 Saudische luchtvaartstudenten in VS aan grond gehouden na terreuraanval kv

10 december 2019

23u40

Bron: Reuters 1 Een driehonderdtal Arabische luchtvaartstudenten worden momenteel in de VS aan de grond gehouden nadat een luitenant van de Saudische luchtmacht vorige week drie mensen doodschoot op een Amerikaanse marinebasis in Pensacola, Florida. Dat bericht Reuters vandaag.

Volgens de FBI zijn de Amerikaanse speurders ervan overtuigd dat de 21-jarige schutter Mohammed Saeed Alshamrani alleen handelde, toen hij vorige week het vuur opende. De man werd uiteindelijk zelf gedood door een hulpsheriff.

“Pauze”

Toch worden er momenteel maatregelen getroffen voor andere Saudische studenten. “Maandag ging een veiligheids- en operationele pauze in voor de Saudi-Arabische luchtvaartstudenten”, zegt luitenant Andriana Genualdi, woordvoerder bij de Amerikaanse marina. Het betreft studenten op drie verschillende militaire bases in Florida. Momenteel vertoeven in totaal ongeveer 850 Saudische studenten in de VS voor een militaire training. De maatregel heeft betrekking op zo’n 300 studenten.



Volgens een andere bron binnen de Amerikaanse overheid zouden dergelijke maatregelen ook getroffen worden als een dergelijke incident zich voordeed binnen een Amerikaans militair squadron. Ondertussen kunnen de Saudische studenten zich voorbereiden op een eventuele hervatting van hun training, klinkt het.

Het is op dit ogenblik echter nog onduidelijk of de Saudische studenten opnieuw zullen mogen vliegen, maar hun training in het klaslokaal zal naar verwachting snel weer van start gaan.

Schutter kritisch voor VS

Alshamrani begon in 2017 met zijn opleiding in de VS en verbleef de voorbije 18 maanden in de regio van Pensacola. Hij maakte deel uit van een programma dat de banden moest aanhalen met buitenlandse bondgenoten. Uit zijn berichten op sociale media bleek dat hij kritisch was voor Amerikaanse oorlogen in moslimlanden en enkele uren voor zijn aanslag citeerde hij de ondertussen geliquideerde al-Qaeda-leider Osama bin Laden op Twitter.

Band VS - Saudi-Arabië blijft hecht

De schietpartij deed opnieuw vragen rijzen over de militaire relatie tussen de VS en Saudi-Arabië, die in het Amerikaans Congres al onder de loep wordt genomen omwille van de oorlog in Jemen en de moord op journalist Jamal Khashoggi.

De administratie van president Donald Trump onderhoudt immers nauwe banden met het Saudische koningshuis, terwijl de spanningen met Iran verder oplopen. Volgens de Amerikaanse regering is de aanval van Alshamrani echter een losstaand incident dat geen invloed zal hebben op de relatie tussen de VS en Saudi-Arabië. “Saudi-Arabië is al lang een partner van ons in het Midden-Oosten. We delen gemeenschappelijke veiligheidsbelangen”, zei VS-minister van Defensie Mark Esper het voorbije weekend.

