300 kilo cocaïne verstopt tussen lading bananen voor België

30 juni 2020

16u50 0 Buitenland In Colombia heeft de politie 300 kilo cocaïne gevonden tussen een lading bananen die op weg was naar ons land. De drugs zouden afkomstig zijn van de beruchte Clan del Golfo.

De lading cocaïne werd afgelopen woensdag aangetroffen in de buurt van de stad Carepa, tijdens een controle op fruit dat bestemd is voor het buitenland. In een container met verschillende paletten bananen zaten 300 pakketten van telkens een kilogram cocaïne verstopt.

Volgens de politie heeft de drugs een waarde van 18 miljoen euro. De verzending zou georganiseerd zijn door de beruchte Clan del Golfo, die is uitgegroeid tot het grootste misdaadsyndicaat van het land. Eind vorig jaar werd in Rotterdam nog 14 jaar cel geëist tegen een zakenman die met hetzelfde drugskartel samenwerkte. Het gerecht in Colombia onderzoekt het transport. Of er aanhoudingen gebeurden, is niet bekendgemaakt.

