300.000 vluchtelingen en migranten hebben in Duitsland een job ADN

21 augustus 2018

15u17

Bron: Belga 1 Vluchtelingen en migranten in Duitsland integreren zich goed op de arbeidsmarkt. Dat heeft het Duitse agentschap voor werk verklaard. In mei van dit jaar waren er 300.000 mensen aan het werk uit acht landen (Pakistan, Nigeria, Iran, Eritrea, Afghanistan, Irak, Somalië en Syrië), of 100.000 meer dan in mei 2017.

"Het gaat allemaal relatief goed", zegt voorzitter van de raad van bestuur van het Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele. De meerderheid van de tewerkgestelde vluchtelingen en migranten (ongeveer 238.000) hebben een baan waarin ze socialezekerheidsbijdragen ontvangen. "Dit zijn goede cijfers, aangezien de mensen naar Duitsland komen voor humanitaire redenen, niet om hier een baan te vinden", aldus Scheele.

In juli waren in Duitsland 482.000 vluchtelingen geregistreerd bij het Bundesagentur als werkzoekende. Daarbij worden ook die migranten geteld die een integratie- en taalcursus volgen. Ongeveer 187.000 vluchtelingen waren vorige maand als werkloze geregistreerd. Dat cijfer bleef het afgelopen jaar ongeveer gelijk.



In totaal wonen 1,5 miljoen migranten in Duitsland. Het aantal migranten dat asiel aanvraagt daalt wel maand na maand. Terwijl het aantal aanvragen in augustus 2016 nog 91.000 lag, dienden in juni van dit jaar nog 13.000 migranten een aanvraag in.