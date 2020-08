30 jaar oud lichaam ontdekt in kelder van landhuis in Parijs tijdens renovatie Michelle Desmet

12 augustus 2020

10u44

Bron: Le Monde, The Guardian, CNN 0 Franse autoriteiten openden recent een moordonderzoek nadat een 30 jaar oud lijk werd gevonden in een kelder tijdens de renovatie van een huis in Parijs. Het ooit mondaine huis werd eerder verkocht voor 35,1 miljoen euro.

Het huis ligt in het zevende district in Parijs en heeft een grote binnenplaats en enkele privétuinen. De woning werd aan haar lot overgelaten en verloederde sinds de vorige eeuw. In januari kochten de nieuwe eigenaars het historisch goed voor 35,1 miljoen euro. Maar vorige maand meldden Franse media dat er in de kelder een lichaam van een man was aangetroffen.

Historisch gebouw

“Op historisch vlak is het een heel belangrijk gebouw. Het huis heeft al verschillende bewoners gehad, waaronder dichter François Coppée”, vertelt Sabine Lebreton, de vice-voorzitter van Association pour la Sauvegarde du Site de la Rue Oudinot, een plaatselijke vereniging die zich inzet voor het behoud van de buurt.

“Het is een plek met veel karakter. Achter het huis ligt een grote tuin, je kunt je de recepties van die tijd voor de geest halen. Het is van een andere eeuw”, luidt het.

(Lees verder onder de foto’s)

Kelder

Het lichaam werd op 26 februari eerder dit jaar aangetroffen. De Franse krant Le Monde berichtte dat arbeiders het lichaam ontdekten toen ze een stapel planken en puin verwijderden in een van de kelders van het landhuis.

Gebroken botten

Sporen van verwondingen, waaronder gebroken botten en snijwonden, waren voor de politie de aanleiding om een moordonderzoek te openen, aldus Le Monde. Bruno Picard, de advocaat die verantwoordelijk is voor de veiling van het huis vertelde aan CNN: “Het lichaam werd gevonden op een plek die door niemand eerder bezocht was, namelijk in de kelder.”

Onduidelijkheid

De man wordt geïdentificeerd als Jean-Pierre Renaud. “Hij was iemand zonder vaste woonplaats, met een drankprobleem”, vertelde een politiebron aan Le Monde. “Het is momenteel onduidelijk of hij in het landhuis is overleden of daarheen is gebracht. We zullen misschien nooit weten wie verantwoordelijk was voor de moord. Het is zelfs goed mogelijk dat de moordenaar nu zelf dood is.” De kinderen van de man zijn op de hoogte gebracht van de dood van hun vader.

De werken aan het huis zullen mogelijks na de zomer hervat worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.