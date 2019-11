30 jaar na val van Berlijnse Muur: vanuit de ruimte kan je hem nog altijd zien staan KVDS

09 november 2019

10u55 14 De Berlijnse Muur mag dan exact 30 jaar geleden fysiek afgebroken zijn, vanuit de ruimte kan je hem nog altijd een beetje zien staan. En dan wel ’s nachts, als de straatverlichting aangaat.

Dat blijkt uit foto’s die het Europese ruimtevaartagentschap ESA deelde op Twitter. Op de beelden is de Duitse stad te zien bij nacht en er blijkt een duidelijk verschil in de verlichting van het oosten en het westen van de stad. Met als scheidingslijn bijna exact de plaats waar de Muur vroeger stond. In het oosten is een gelig-oranje verlichting waar te nemen, terwijl die in het westen fel wit is.

Astronaut

De beelden werden in 2012 en 2016 genomen vanuit het internationaal ruimtestation ISS, door respectievelijk de Nederlandse astronaut André Kuipers en de Amerikaan Tim Kopra. Volgens de ESA wordt het verschil veroorzaakt doordat de straten in Oost-Berlijn verlicht worden door oudere natriumlampen, terwijl dat in West-Berlijn door helderwitte ledverlichting gebeurt.





Daniela Augenstine van het Berlijnse stadsdepartement dat zich met het straatmeubilair bezighoudt, vertelde eerder al aan de Britse krant The Guardian dat er in het westen ook volop tl-lampen werden gebruikt, die ook dat typische helderwitte licht verspreiden. Dat komt omdat die goedkoper waren, makkelijker in het onderhoud en ook beter voor het milieu. (lees hieronder verder)

Seen from space, Berlin is still divided by street lighting. 30 years after the fall of the #BerlinWall, the former division between the East and West parts of the city is noticeable from the International @Space_Station. Can you spot the difference?

📸: @astro_tim Kopra, 2016. pic.twitter.com/JRXEaZz40g Human Spaceflight(@ esaspaceflight) link

Maar ook de fittingen van de lampen en de schaduwen die ze werpen zouden een rol spelen. Dat vertelt woordvoerder Derk Ehlert van de Berlijnse transportdienst aan persbureau AP.

De stad werkt sinds 10 jaar aan een plan om de straatverlichting uniformer te krijgen, zodat de nachtelijke muur niet lang meer te zien zal zijn. Intussen zou een 10.000-tal van de naar schatting 40.000 energieverslindende gaslantaarns vervangen zijn door elektrische, maar er resten er volgens de Duitse krant Der Tagesspiegel dus nog 30.000. Er zullen er ook 3.300 blijven staan. Die moeten een blijvende herinnering zijn aan de typische verlichting van de stad uit de tijd van toen.