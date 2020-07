30 jaar cel voor Franse jihadist die getrouwd was met Kortrijkse Syriëstrijdster RL

04 juli 2020

01u30

Bron: Belga 2 Tyler Vilus, één van de bekendste jihadisten van Frankrijk en voormalig commandant van IS in Syrië, is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar. De man riskeerde levenslang, maar de rechter wilde de beklaagde toch "een sprankeltje hoop geven" in de hoop dat hij nog zou "evolueren”, klonk het in het vonnis.

Tyler Vilus was één van de eersten van zijn generatie die eind 2012 naar Syrië trok om er te vechten voor Islamitische Staat (IS). Hij is ook één van de weinigen die levend terugkeerde. De man werd veroordeeld voor misdaden die hij pleegde tussen 2013 en 2015 in Syrië, waaronder deelname aan een terroristische beweging en de executie van twee gevangenen. Hij leidde een groep Franstalige strijders in Haritan, in de buurt van Aleppo, en werkte als "islamitisch politieman" in al-Shaddadi.

Vilus wordt ook gelinkt aan de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, hoewel er hier geen harde bewijzen voor zijn. De Franse veiligheidsdiensten denken dat hij op weg was naar Frankrijk om de elfde aanslagpleger te worden, toen hij op de luchthaven van Istanboel werd opgepakt met een Zweeds paspoort.

Vlaamse Syriëstrijdster

Vilus stuurde berichten naar Abdelhamid Abaaoud, het vermoedelijke brein achter de aanslagen, en had gelogeerd bij Najim Laachraoui, één van de aanslagplegers op de luchthaven van Zaventem. Hij was ook getrouwd met de Vlaamse Inès Setfaoui. De moeder van het meisje kreeg pas deze week tijdens het proces te horen dat haar dochter en kleinkind enkele jaren geleden zijn omgekomen bij een bombardement in Mosoel.

