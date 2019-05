30 gedetineerden komen om tijdens rel in Venezolaanse politiecel kv

25 mei 2019

00u58

Bron: Reuters 0 Tijdens een confrontatie tussen politieagenten en gedetineerden in Venezuela zijn 30 gevangenen omgekomen. 26 mensen raakten gewond, waaronder 19 agenten. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een mislukte ontsnappingspoging, maar mensenrechtenorganisaties spreken van een slachtpartij.

De feiten vonden plaats in een cellenblok van de lokale politie van de stad Acarigua in het noorden van het land. “Er was een ontsnappingspoging en er brak een gevecht uit tussen (rivaliserende) bendes”, vertelde Oscar Valero, secretaris voor burgerveiligheid in de staat Portuguesa, aan de pers. “Als gevolg van de politie-interventie om de ontsnapping tegen te houden, vielen er 29 doden”, voegde hij eraan toe. Gedetineerden brachten drie granaten tot ontploffing, aldus Valero. Drie agenten raakten daarbij gewond. Volgens de ambtenaar zitten er in totaal zo’n 355 mensen opgesloten in het cellenblok.

Mensenrechtenorganisaties stellen zich echter vragen bij het officiële relaas van de gebeurtenissen. “Hoe is het mogelijk dat er een confrontatie was tussen gevangenen en politieagenten, maar dat er enkel dode gevangenen zijn?”, vraagt Humberto Prado van het Venezolaans Observatorium voor Gevangenissen. “En als de gedetineerden wapens hadden, hoe zijn die wapens dan binnen geraakt?”

Overplaatsing

Aan de muiterij ging een wekenlang conflict tussen de gevangenen en de autoriteiten vooraf. Zo zouden de gevangenen al sinds Pasen geen bezoek meer hebben mogen ontvangen en kregen ze te weinig eten. Een gedetineerde die optrad als woordvoerder van de gevangenispopulatie werd bovendien recent overgeplaatst naar een andere instelling.

De voorbije dagen hadden meerdere gedetineerden de hulp ingeroepen van de ombudsman van de overheid met de vraag om hen niet te laten overplaatsen naar verafgelegen gevangenissen waar ze geen bezoek zouden kunnen krijgen van familie, vertelt Prado.

Sinds donderdag kwam het dan tot opstootjes tussen politie en gedetineerden. Nadat daarbij een jonge gevangene het leven liet, barstte de strijd in alle hevigheid los. Volgens getuigen waren er vrijdag schoten en ontploffingen te horen.

Volgens Prado brak het geweld uit toen de autoriteiten de cellenblokken binnen gingen om ze te doorzoeken en om de vrouwen die op bezoek waren er weg te halen. Hij schat het aantal gedetineerden in de instelling een stuk hoger dan de officiële mededeling, namelijk op 540.

Jarenlange opsluiting

Politiecellen in Venezuela zijn bestemd om burgers vast te houden voor maximaal 48 uur, tot ze officieel aangeklaagd worden. In werkelijkheid zitten gedetineerden maanden of zelfs jaren opgesloten in dergelijke faciliteiten, omdat de gevangenissen overvol zitten en omwille van de chronische vertragingen in het rechtssysteem dat hen formeel moet aanklagen.

In 2018 brak er brand uit als gevolg een rel in een cellenblok van de politie in de centraal gelegen stad Valencia. Daarbij kwamen toen 68 mensen om, waaronder twee vrouwen die op dat moment op bezoek waren.

Volgens Carlos Nieto van de mensenrechtenorganisatie ‘A Window to Freedom’ zijn er in het land in totaal zo’n 500 cellenblokken met een capaciteit van ongeveer 7.000 gedetineerden. In werkelijkheid zitten er echter bijna 55.000 mensen opgesloten.