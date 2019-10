30 Afghaanse burgers overleden na Amerikaanse luchtaanvallen op vermeende drugslabo's kg

09 oktober 2019

12u02

Bron: Belga 0 Luchtaanvallen door het Amerikaanse leger op vermeende drugslaboratoria in de provincie Farah in Afghanistan hebben in mei 30 dodelijke slachtoffers geëist. Dat blijkt uit bevindingen van de Verenigde Naties die vandaag gepubliceerd werden.

De Bijstandsmissie van de VN in Afghanistan (UNAMA) verifieerde dat er 39 burgerslachtoffers waren, onder wie 30 doden, na verschillende luchtaanvallen op meer dan 60 plaatsen in Bakwa en Delaram op 5 mei. De politieke VN-missie onderzoekt ook "geloofwaardige rapporten van minstens 37 extra burgerslachtoffers, van wie de meerderheid vrouwen en kinderen".



De VS beschouwen economische doelen die bijdragen tot de oorlogsinspanningen als legitieme militaire doelwitten, zo stelt UNAMA, maar daar is het agentschap het niet mee eens. UNAMA en het VN-mensenrechtenbureau vinden dat drugsfaciliteiten en hun arbeiders legaal gezien niet het doelwit van aanvallen mogen zijn, en dat ze beschermd moeten worden.



Burgers hebben het bij de aanslepende oorlog in Afghanistan het zwaarst te verduren. Volgens UNAMA werden er tussen 1 januari en 30 juni van dit jaar 1.366 burgers gedood, en raakten 2.446 anderen gewond.