30.000 kinderen vermist van zodra ze in Europa aankwamen CMG

05 december 2019

13u00 9 Minstens 30.000 kinderen zijn tussen 2014 en 2017 vermist geraakt na hun aankomst in Europa. Dat blijkt uit cijfers van Missing Children Europe, een koepelorganisatie waaronder Child Focus valt. Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) die zich binnen de EU inzet voor kinderrechten, roept de lidstaten op beter samen te werken om dat cijfer drastisch omlaag te krijgen.

De minstens 30.000 kinderen zijn allemaal niet-begeleidde minderjarige vluchtelingen die na hun aankomst in een van de EU-lidstaten van de radar verdwenen. “In 2016 lag dat cijfer volgens Europol op 10.000", zegt Vautmans. “Dat er nu al sprake is van 30.000 kinderen is hallucinant, zeker omdat een praktijktest uitwees dat een betere en systematische samenwerking bepaalde vermissingen had kunnen vermijden.”

Als een minderjarige als vermist wordt opgegeven, wat volgens Vautmans te weinig gebeurt, worden de zaken door de lokale overheden als niet-prioritair behandeld en niet goed opgevolgd. “Dat komt door een gebrek aan informatie en middelen bij de bevoegde diensten, en het feit dat overheden niet goed weten hoe ze dit soort zaken moet aanpakken”, klinkt het. Volgens het Europarlementslid werden vorig jaar slechts 25% van de als vermist opgegeven minderjarigen opgespoord. “Wat er met de andere is gebeurd, weet niemand.”