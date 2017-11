30.000 dollar voor vrouw die middelvinger opstak naar Trump Bob van Huët

15u51 1 AFP De foto die de wereld rondging werd gemaakt door Brendan Smialowski, de Witte Huis-fotograaf van het Franse persbureau AFP die meereed in het gevolg van de president. De foto kostte Julie Briskman haar baan. Julie Brinkman stak haar middelvinger op naar Donald Trump. Haar baan raakte ze erdoor kwijt. Amerika bejubelt óf verkettert haar.

Julie Briskman voelt zich prima na haar ontslag. De Amerikaanse uit de staat Virginia, die werd ontslagen omdat ze haar middelvinger opstak naar de presidentiële stoet van Donald Trump, ontvangt vanuit de hele wereld steunbetuigingen. De president was op weg naar de golfbaan van Sterling en passeerde Briskman op haar fietsrondje.

Geen geldzorgen

Geldzorgen heeft de nu werkloze in ieder geval niet. Een spontane crowdfundingsactie na haar ontslag heeft al 30.000 dollar opgebracht. Zo'n 1.500 fans hebben geld overgemaakt aan hun ‘heldin’. De hele week worden er al boeketten thuisbezorgd, vaak ook anoniem.



Tv-presentator Stephen Colbert gaf Briskman zijn zegen: "Niemand heeft de stemming in het land beter weergegeven. Lang mag zij (met haar vinger) zwaaien." #longmayshewave (lang mag ze zwaaien) is inmiddels een populaire hashtag in de Verenigde Staten.

Briskman werkte voor Akima LLC, een pr-bedrijf dat opdrachten voor de overheid uitvoert maar ook financieel bijdroeg aan de campagne van presidentskandidaat Donald Trump. Briskman verzorgde de Facebook-pagina van het bedrijf. Ze werd min of meer toevallig van achteren en onherkenbaar gefotografeerd door een professionele fotograaf. Ze zei haar baas dat zij het was en plaatste de foto zonder commentaar online op haar eigen Twitter- en Facebook-account.

Boycot

Haar bazen ontsloegen haar daarop op formele gronden. ‘Activiteiten op sociale media die discriminerende, obscene of bedreigende inhoud omhelzen of voor een vijandige werkomgeving zorgen of gelijkaardig gedrag zullen niet getolereerd worden en beteugeld worden, mogelijks met het stopzetten van de tewerkstelling’, zo staat in de gedragscode van het bedrijf. Onder de hashtag #AkimaLLC hebben medestanders van Briskman het bedrijf nu op de korrel genomen. Er is een oproep tot een boycot van alle diensten.

Een van de vele grapjes over het incident in de sociale media.

Briskman maakt geen geheim van haar politieke kleur: ze is een overtuigd Democraat. Als vrijwilliger geeft ze les op de zondagsschool en de lokale lagere school. Ook doceert ze op een yogaschool. Deze drie scholen hebben de afgelopen dagen mails gekregen van boze Trump-fans die vinden dat ze ook daar ontslagen moet worden wegens belediging van het staatshoofd.

Normaliter steekt ze geen beledigende vingers op naar Republikeinse presidenten, reageert Briskman, maar deze heeft, volgens haar, het respect voor het ambt zelf verkwanseld. Tegenover verschillende Amerikaanse media verklaarde ze dat ze tijdens haar fietstocht aan het nadenken was over de staat waarin het land zich bevindt. Het stoorde haar mateloos, zegt ze, dat Donald Trump alweer op weg was naar de golfbaan, terwijl volgens haar twee derde van de bewoners van het door een orkaan getroffen Puerto Rico nog in grote problemen verkeert.

Cultstatus

Ze overweegt nu een politieke carrière, al heeft ze uit heel het land tientallen banen aangeboden gekregen. Aan bekendheid ontbreekt het haar niet. Ze zag het aantal volgers op Twitter exploderen, van 24 vorige maand naar 17.000 nu. De alleenstaande moeder met twee tienerkinderen ‘en een labrador’ krijgt overwegend steunbetuigingen, maar wordt ook grof beledigd door Trump-fans. Zelfs haar fiets, een blauwe Trek Hybrid, geniet cultstatus.