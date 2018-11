3 weken na legalisering is vraag naar marihuana te groot: Canadese handelaars volledig uitverkocht AW

07 november 2018

17u23

Bron: The New York Times 5 Nog geen maand nadat het recreatief gebruik van marihuana werd goedgekeurd in Canada, kampt het land met een tekort. Dat ‘dwingt’ gefrustreerde consumenten om alsnog een beroep te doen op de zwarte markt. Net datgene wilde Canada vermijden door de nieuwe wet goed te keuren.

Minstens drie provincies – Quebec, Ontario en New Brunswick - hebben onvoldoende legale marihuana. Wegens het gebrek aan aanbod sloten twee van de drie provincies alvast alle verkooppunten.



Het tekort dreigt een belangrijk doel van de legalisering te ondermijnen: de illegale marihuanahandel indammen die jaarlijks zo’n vijf miljard Canadese dollars - of iets meer dan drie miljard euro - oplevert. Bovendien maken de dealers gebruik van de schaarste en schieten de prijzen voor een beetje wiet de hoogte in.

Wet van vraag en aanbod

Een van de handelaars in Quebec legt uit dat de wietleveranciers over onvoldoende planten beschikken: “De wet van vraag en aanbod. Maar niemand wist op voorhand hoe groot die vraag zou zijn”.



Handelaars, consumenten en producenten werden verrast en zeggen dat ze er zich onvoldoende op konden voorbereiden. De regering heeft immers rustig de tijd genomen om cannabisproducenten vergunningen te verlenen. Daarvoor kon men niet aan de slag gaan. En van de 132 producenten die een vergunning kregen van de overheid, kregen er slechts 78 een verkoopsvergunning van de overheidsinstantie voor volksgezondheid.

Zwarte markt

“Intussen voedt de regering de zwarte markt”, aldus een teleurgestelde handelaar. Tijdens de openingsdag van zijn winkel, op 17 oktober, verkocht de man zijn hele voorraad in slechts vier uur tijd. Daarna moest hij twee weken wachten op een nieuwe voorraad. Maar doordat de handelaars lang op nieuwe producten wachten, komen ze natuurlijk in de problemen. Ze moeten intussen immers rekeningen betalen, zonder te genieten van een stevige inkomstenbron.



“Wie had gedacht dat wiet zo populair zou zijn?” De vraag naar marihuana werd duidelijk onderschat door de overheid, handelaars én producenten. Als ze er een succesverhaal van willen maken, dienen er een hele hoop meer vergunningen goedgekeurd te worden, menen de twee laatste partijen. En consumenten zijn het vast met hen eens.