3-jarige jongen met IQ-score van 142 wordt jongste lid van vereniging voor hoogbegaafde mensen AW

23 januari 2020

17u34

Bron: CNN 0 Mensa is ’s werelds oudste internationale vereniging van én voor hoogbegaafde mensen. Wereldwijd zou de vereniging inmiddels meer dan 100.000 leden tellen waarvan het jongste lid (van het Verenigd Koninkrijk) amper drie jaar oud is: ontmoet Muhammad Haryz Nadzim.

De kleine Muhammad Haryz Nadzim is amper drie jaar oud, maar hij wist wel een score van maar liefst 142 punten te behalen op zijn IQ-test. Behoorlijk indrukwekkend als je weet dat mensen met een score tussen 120 en 130 reeds met de term “begaafd” worden aangeduid. Alle scores daarboven maken een persoon hoogbegaafd. Wie op zijn IQ-test in de bovenste 2 procent van de bevolking scoort, kan zich bij Mensa aansluiten. Maar bij de getalenteerde Nadzim was de organisatie zelf vragende partij zodra zijn resultaten bekend waren.

“Goed gedaan”, schreef de vereniging in een brief aan Nadzim. Op die manier nodigden de leden de kleine jongen graag uit om hen te vervoegen. “Het is duidelijk dat hij bijzonder is, en we verwelkomen hem graag bij Mensa”, aldus John Stevenage, de CEO van het Britse Mensa.

Hoe werkt een IQ-test?

Tijdens een IQ- of intelligentiemeting worden niet alleen het geheugen en de kennis van wiskunde getest. Iemands intelligentie wordt bovenal met psychodiagnostische tests bepaald. Daarbij worden het technisch inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen, numeriek redeneren en/of communicatieve vaardigheden onder de loep genomen. Wie tussen 90 en 110 punten scoort, mag zijn kunde ‘gemiddeld' noemen.

Een score van 110 tot 120 is bovengemiddeld en van 120 tot 130 luidt het verdict ‘begaafd’. Wie begaafd of zelfs hoogbegaafd is, kan makkelijker leren en begrijpt alles uitermate snel. Wie 160 of hoger scoort, mag zichzelf overigens geniaal noemen.

Superslim, hoogbegaafd of geniaal; noem het zoals je wil, de kleine Nadzim speelt het liefst met Lego en Play-Doh volgens zijn moeder. “Hij houdt er verder van om te schilderen en te knutselen, net zoals elke kleuter”, vertelt ze. “En als hij daar klaar mee is, vindt hij het leuk om te zingen.”