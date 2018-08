3-jarig meisje wordt vergeten in schoolbus in Thailand en komt om ADN

16 augustus 2018

12u02

Bron: Belga 0 Vergeten en acht uur vertoevend in een Thaise schoolbus is gisteren een driejarig meisje om het leven gekomen, zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. "Het meisje stierf omwille van gebrek aan zuurstof en tengevolge van de hitte", zei Montri Kongwadmai, politiehoofd van het zuidelijke district Saiburi.

De 23-jarige busbestuurder is aangehouden en voor doding door nalatigheid aangeklaagd. Hij heeft erkend niet te hebben nagekeken of alle kinderen bij aankomst aan school wel allemaal waren uitgestapt.



Het drama werd pas duidelijk toen de moeder de school contacteerde omdat haar dochtertje niet was thuisgekomen.

