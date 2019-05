3-jarig kind zwaargewond nadat het 56 keer gebeten wordt door Mechelse herder in Grasse KVDS

22 mei 2019

13u58 0 Buitenland Een oplopende ruzie tussen twee mannen in de Zuid-Franse stad Grasse is uitgelopen op een drama voor het 3-jarige kind van een van hen. Toen het kleintje door de commotie begon te huilen werd het aangevallen door een Mechelse herder en maar liefst 56 keer gebeten.

De feiten gebeurden zondag, volgens de regionale krant Nice-Matin. Enkele buren waren toen samengekomen voor een diner en daarbij werd stevig gedronken.

Ruzie

Op zeker moment kreeg de gastheer ruzie met de vader van het kind en ze begonnen zelfs te vechten. De hond van de gastheer – een Mechelse herder – kwam tussenbeide om zijn baasje te verdedigen en beet de vader van het kind, een twintiger.





Door alle commotie begon het kind van de gebeten man te huilen en daarop keerde de hond zich tegen hem. Het dier viel aan en beet het kind maar liefst 56 keer over zijn hele lichaam. Het kind werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Nice gebracht en bleek vooral in de armen en dijen gebeten te zijn.

De vader van het kind en de gastheer van het etentje werden opgepakt en aangehouden, maar ze werden maandag al weer vrijgelaten. Ze zullen later nog een verklaring moeten afleggen omdat ze te zwaar onder invloed waren van alcohol op het moment van de feiten. Ook de sociale dienst zal langsgaan en een onderzoek instellen.