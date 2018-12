3 jaar cel voor ex-advocaat van Donald Trump kv

12 december 2018

18u48

Bron: Reuters 0 Michael Cohen, de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, is vandaag veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de uitbetaling van zwijggeld aan vrouwen die hun boekje open wilden doen over Trumps seksuele uitspattingen en omdat hij in het Amerikaans Congres had gelogen over een project dat Trump wilde realiseren in Rusland.

Een rechter in New York veroordeelde Michael Cohen vandaag tot 36 maanden cel voor de betaling van het zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels en model Karen McDougal, die respectievelijk 130.000 en 150.000 dollar kregen om te zwijgen over hun affaires met Donald Trump, die op het ogenblik van de feiten getrouwd was.

Volgens de rechter gaan die betalingen in tegen de wet op de campagnefinanciering, die bepaalt dat elke campagnebijdrage moet aangegeven worden. Bovendien mag een individuele donatie niet meer dan 2.700 dollar bedragen. Met de betaling zou Cohen immers geprobeerd hebben om de campagne vanaf de zijlijn te beïnvloeden. De advocaat gaf tijdens het proces overigens toe dat de betalingen gebeurden in opdracht van Trump. Daarmee kan de president mogelijk ook een inbreuk op de campagnefinancieringswet ten laste gelegd worden.

Daarnaast krijgt Cohen ook twee maanden cel omdat hij valse verklaringen aflegde in het Congres. Cohen had schuldig gepleit op beide aanklachten. Beide celstraffen zullen tegelijkertijd lopen. Op 6 maart moet Cohen zich vrijwillig aanmelden aan de gevangenis. De 52-jarige man hoorde vandaag zijn celstraf aan in het bijzijn van zijn vrouw, zoon en dochter.

Mogelijk derde celstraf

Mogelijk hangt Cohen echter nog een derde straf boven het hoofd. Speciaal onderzoeker Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de rol van Rusland in de verkiezingen van 2016 en naar de mogelijke samenzwering tussen de Trump-campagne en Moskou, klaagt hem immers ook aan voor het afleggen van leugenachtige verklaringen in het Congres. Ook voor die aanklacht pleit Cohen schuldig.

“Hij leverde bewijs tegen de machtigste man van het land”, zei Guy Petrillo, een van zijn advocaten, vandaag in het gerechtshof tijdens zijn pleidooi voor een milde straf. Cohen werkte mee, ook al wist hij “dat de president Muellers onderzoek zou kunnen doen stoppen”, haalde Petrillo.

Cohens strafmaat werd geschat op vier à vijf jaar. Met drie jaar komt hij er dus lichtjes beter vanaf.