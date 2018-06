3 doden en nog 180 vermisten na schipbreuk in Indonesië TTR

20 juni 2018

11u44

Bron: Belga 2 Het aantal doden na de schipbreuk in Lake Tomba in Noord-Sumatra, Indonesië, is opgelopen tot drie. Er zijn ook zeker 180 vermisten en 18 opvarenden zijn gered. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe balans van Mahler Tamba, het hoofd van de hulpdiensten.

De ferry was onderweg naar Tigaras in het district Simalungun, toen hij in slecht weer met felle winden terechtkwam. De boot had pas 2 km afgelegd vanuit de haven van Simanindo. Ooggetuigen melden vandaag dat het schip kreeg af te rekenen met hoge golven.

Meer dan 400 hulpverleners zijn bezig met het zoeken naar slachtoffers en overlevenden. Volgens Tamba was er geen passagierslijst. Mogelijk zaten er te veel mensen op de boot en veel mensen hadden geen ticket op zak. Op het moment van het drama vierden moslims het einde van de ramadan. Veel inwoners van Indonesië vertrekken dan op vakantie of gaan naar familie.

Volgens de politie gaat het om één van de ergste maritieme rampen in Indonesië. Mogelijk duren de reddingswerken nog zeker een week.

Ongevallen met schepen zijn schering en inslag in Indonesië. Veerboten zijn één van de meest gebruikte vervoermiddelen en de veiligheidsnormen zijn er niet streng. Voorts hebben Indonesische schepen meestal meer mensen aan boord dan op de passagierslijst staat aangegeven.