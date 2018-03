3 doden en meer dan 20 gewonden na instorting gebouw Polen

JM

04 maart 2018

15u02

Bron: Belga

2

Bij een gasexplosie in het Poolse Poznan zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Het gebouw stortte grotendeels in en bewoners kwamen vast te zitten onder de brokstukken. Verschillende ziekenhuizen in Poznan vangen de slachtoffers op.