3,5 miljoen Colombianen opnieuw in strikte lockdown SV%

13 juli 2020

23u54

Ongeveer 3,5 miljoen mensen worden opnieuw onder een strikte lockdown geplaatst in Colombia, nu er een "alarmerende" verhoging is van het aantal coronabesmettingen in het land. Vooral in de hoofdstad Bogota moeten weer veel mensen binnen blijven.

De strikte lockdown heeft betrekking op 2,5 miljoen van de 8 miljoen inwoners van Bogota. Een derde van de meer dan 150.000 besmettingen gebeurde in de hoofdstad, 1.123 slachtoffers zijn er ook gestorven (op een totaal van ruim 5.300). Het aantal besmettingen stijgt ook snel, met meer dan 2.000 nieuwe gevallen per dag. Bovendien is 90 procent van de ziekenhuisbedden in de intensieve zorgen ingenomen.

Om de beurt

De nieuwe strikte lockdown loopt tot 23 augustus. Inwoners in de verschillende wijken moeten om de beurt veertien dagen in afzondering leven. Ze mogen enkel nog naar buiten gaan om te winkelen of om naar de arts of de apotheek te gaan. Tijdens het weekend is de verkoop van alcohol verboden.

In Medellin, de op een na grootste stad, zullen gelijkaardige maatregelen van kracht gaan. De mobiliteit van één miljoen inwoners wordt tot 28 juli beperkt. Colombia is het op vier na zwaarst getroffen Latijns-Amerikaanse land op vlak van aantal overlijdens, na Brazilië, Mexico, Peru en Chili.

Meer doden in Latijns-Amerika

Persagentschap Reuters berekende dat het dodental in Latijns-Amerika voor het eerst hoger ligt dan in Noord-Amerika. De verschillende landen hebben samen 144.680 sterfgevallen gemeld, of bijna 1.000 meer dan in de Verenigde Staten en Canada.

De VS blijven wel het land met het hoogste dodental. Er overleden ruim 135.000 mensen aan het virus. Daarna volgt Brazilië met meer dan 72.000 sterfgevallen. Ook Mexico en Peru staan in de top 10 van landen die wereldwijd de meeste sterfgevallen gemeld hebben.