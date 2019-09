29 lijken verdeeld over 129 plastic zakken opgegraven in Mexico HAA

17 september 2019

22u11

Bron: AFP 0 In het westen van Mexico hebben de autoriteiten begin september een massagraf ontdekt met daarin 29 lijken verdeeld over 129 plastic zakken. Dat heeft de procureur van de staat Jalisco, Gerardo Solis, bekendgemaakt. Het gaat om "13 volledige en 16 onvolledige lijken" van 27 mannen en 2 vrouwen.

Het massagraf van meer dan vijf meter diep werd op 3 september gevonden op een braakliggend terrein in Zapopan, een voorstad van Guadalajara. Voorlopig konden slechts vier lichamen van mensen die als vermist waren opgegeven, geïdentificeerd worden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar mogelijk bijkomende lijken in de omgeving.

Eerder deze week werden nog 44 lichamen geïdentificeerd die een maand eerder eveneens in Guadalajara waren gevonden. Die menselijke resten waren in 119 tassen begraven. De lugubere vondst werd gedaan nadat omwonenden hadden geklaagd over de stank.



Sinds begin dit jaar werden in Jalisco in totaal al 27 massagraven ontdekt. In de staat is het Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) actief, dat een bittere territoriumstrijd voert met rivaliserende criminele organisaties. De overheid heeft in Jalisco massaal militairen ontplooid in de strijd tegen het kartel.

