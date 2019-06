29 gewonden door brand in opvangcentrum Bosnië AV

01 juni 2019

12u46

Bron: ANP 0

Door een brand in een opvangcentrum in het noordwesten van Bosnië zijn deze ochtend 29 migranten gewond geraakt. Over de oorzaak konden de Bosnische autoriteiten nog niets zeggen.

De brand woedde in een tijdelijk opvangcentrum in de stad Velika Kladusa waar ongeveer vijfhonderd migranten terecht kunnen. De migranten probeerden de vlammen te ontvluchten door uit het raam te springen. De politie meldde dat de gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van de brand werd nog geen nieuws meegedeeld.

Vanuit Azië en Noord-Afrika zijn sinds begin dit jaar ongeveer 6000 migranten Bosnië binnengekomen. Ongeveer 3500 mensen zijn in opvangcentra ondergebracht.